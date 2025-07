PF realiza operação para investigar suposto esquema de desvio de verbas públicas no DNIT

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (22) uma operação em quatro estados para investigar um suposto esquema de desvio de verbas públicas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão do governo federal. A PF e a Controladoria-Geral da União cumpriram dez mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal autorizou ainda o afastamento do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá, Marcelo Vieira Linhares, e de uma servidora. Também determinou o bloqueio de R$ 8 milhões em bens e valores dos investigados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!