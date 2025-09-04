PG prende deputado TH Joias por suspeita de tráfico de drogas e armas

A Polícia Federal prendeu o deputado estadual do Rio, Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como "Th joias". Ele é acusado de tráfico de drogas e armas. A investigação apontou ainda que o parlamentar usava o cargo para atender a interesses de uma facção criminosa. Os policiais fizeram buscas em mais de 20 endereços, entre eles, na casa de luxo do deputado estadual, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.