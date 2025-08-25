Logo R7.com
PGR tem até quarta (27) para se manifestar sobre argumentos da defesa de Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro teve que justificar ainda um suposto planejamento de fuga do ex-presidente

A Procuradoria-Geral da República tem até quarta-feira (27) para se manifestar sobre os argumentos da defesa de Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal por atrapalhar o andamento do processo relacionado à tentativa de golpe. A defesa de Bolsonaro teve que justificar ainda um suposto planejamento de fuga do ex-presidente para a Argentina e a repetição de condutas proibidas, como o contato com outros investigados.

