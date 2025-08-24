PGR tem até segunda-feira para se manifestar sobre esclarecimentos de Jair Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República tem até segunda-feira (25) para se manifestar sobre as explicações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos descumprimentos de medidas cautelares. O prazo foi fixado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Jair Bolsonaro alegam que ele não descumpriu as medidas cautelares e afirmam que a investigação da polícia tenta desmoralizá-lo.



