Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

PGR tem até segunda-feira para se manifestar sobre esclarecimentos de Jair Bolsonaro

Ex-presidente enfrenta investigação por coação

JR na TV|Do R7

A Procuradoria-Geral da República tem até segunda-feira (25) para se manifestar sobre as explicações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos descumprimentos de medidas cautelares. O prazo foi fixado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Jair Bolsonaro alegam que ele não descumpriu as medidas cautelares e afirmam que a investigação da polícia tenta desmoralizá-lo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Jair Bolsonaro
  • PF (Polícia Federal)
  • PGR (Procuradoria-Geral da República)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • Política
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.