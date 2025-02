Piloto e adolescente sobrevivem à queda de avião e são internados no Hospital das Clínicas de SP

Os dois sobreviventes da queda do helicóptero na grande São Paulo foram levados ao Hospital das Clínicas. O piloto da aeronave, Edenilson de Oliveira, e Betina Feldman, filha de 12 anos do casal que morreu no acidente, estão internados. O hospital não divulgou informações sobre o estado de saúde deles, mas, em nota, a empresa do executivo André Feldman, uma das vítimas, informou detalhes.