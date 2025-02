Pix pode se tornar parte de sistemas de pagamentos de outros países, diz presidente do BC

Faz pouco mais de quatro anos que o Pix entrou em operação e, de lá para cá, mais de 170 milhões de pessoas e empresas aderiram à forma de pagamento. Só no ano passado, foram mais de 63 bilhões de transações instantâneas, que movimentaram mais de R$ 26 trilhões. Segundo Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, a tecnologia desenvolvida no Brasil pode ser integrada a países para facilitar transferências internacionais.