Pix por aproximação começa a funcionar em todo o país; entenda como usar

O Pix por aproximação começou a funcionar em todo o Brasil. Agora, para realizar um pagamento, basta encostar o telefone na maquininha, sem precisar abrir o aplicativo do banco. Renata, uma usuária assídua, utiliza essa forma de pagamento para quase todas as suas compras, exceto as parceladas. O serviço ainda não está disponível em todos os aparelhos; é necessário cadastrar a conta no aplicativo da carteira digital e confirmar no banco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!