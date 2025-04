PL diz ter o apoio necessário para aprovar urgência do projeto da anistia

O Partido Liberal anunciou, nesta sexta-feira (11) que tem o apoio necessário para aprovar a urgência e levar ao plenário da câmara a análise do projeto de anistia aos condenados pelos atos violentos do dia 8 de janeiro. O líder do PL na Câmara disse que conseguiu mais de 257 assinaturas, o número mínimo necessário para aprovar a urgência do projeto. O governo e o STF veem a proposta de anistia, em meio a julgamentos na corte, como uma interferência no Poder Judiciário. Todos os 92 deputados do PL assinaram a proposta para acelerar o andamento do texto. Atualmente, 497 pessoas já foram condenadas pelo STF pelos atos de 8 de janeiro e outras 55 estão presas provisoriamente, aguardando julgamento.



