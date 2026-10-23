PM de SP tem batalhão especial para combater 'gangue do quebra-vidro' e roubos de celulares

Para cada ladrão da gangue do quebra-vidro que é preso, cinco celulares deixam de ser roubados. Por isso, a Polícia Militar de São Paulo criou um batalhão especial para combater esse tipo de crime.





O serviço de inteligência usa um mapa interativo para ver os locais de maior incidência. Os criminosos agem principalmente de terça a quinta-feira, entre 18h e 21h, em vias de trânsito mais pesado. Foram 567 vítimas entre janeiro e agosto deste ano.





O coronel da Polícia Militar Vergílio Mariano detalha os resultados das operações: "Quase 10 mil abordados, tivemos mais de 70 presos entre procurados e autores efetivamente de roubo, furto ou receptação. Fez os nossos índices dessa modalidade de crime despencarem em mais de 60%."





A polícia acredita que para cada integrante da gangue preso, cinco roubos de celular são evitados nas ruas de São Paulo. Segundo o Ministério Público, um aparelho levado por um assaltante pode chegar às mãos de receptadores em até vinte minutos.





Os flagrantes são muitos e violentos. Em um deles, uma influenciadora digital ficou desesperada. O homem que cometeu o assalto foi um dos presos no último mês.





Para que as ações continuem sendo efetivas, o coronel Vergílio Mariano reforça a necessidade de colaboração dos cidadãos: "É importante que as vítimas façam o registro real do local onde houve a incidência daquele crime, para que aí nós possamos mapear."