PM de SP tem batalhão especial para combater 'gangue do quebra-vidro' e roubos de celulares
Serviço de inteligência usa um mapa interativo para ver os locais de maior incidência
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Governo enviará projeto à Câmara para perdoar dívidas de algumas empresas do Simples Nacional
O anúncio foi feito pelo ministro do empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira
Além do 2º turno, milhares de eleitores em todo país vão escolher prefeito para terminar mandato
Uma eleição suplementar é convocada pela Justiça Eleitoral quando o resultado de uma votação anterior é invalidado e é necessário escolher novos representantes
Participação de idosos no mercado de trabalho cresce em SP, aponta pesquisa
Entre 2019 e 2026, a taxa de ocupação desse grupo cresceu 26%
Prévia da inflação representa desaceleração em relação ao mês anterior
Nos últimos 30 dias, o preço dos alimentos subiu e o da energia caiu
Vacina experimental reduz em 42% risco de morte em pacientes com câncer de pele agressivo
O resultado dos testes também mostraram chances de redução do retorno do câncer
Flávio Bolsonaro tem 49% das intenções de voto, e Lula 45%, aponta pesquisa do Real Time Big Data
É uma situação de empate técnico, no limite da margem de erro
Ministro do TSE decide que bloqueio de canal digital da militância de Lula exige decisão conjunta
A determinação impede que o grupo seja suspenso por uma decisão administrativa do presidente da corte, Kassio Nunes Marques
Confira como foi o dia dos candidatos à Presidência da República a dois dias das eleições
Lula passou boa parte da sexta-feira em reuniões com núcleo da campanha, e Flávio Bolsonaro passou o dia no Rio de Janeiro, sem compromissos públicos
R7 é o segundo portal de notícias mais acessado do Brasil por visitantes únicos em setembro
O R7 publica 250 artigos e mais de 500 vídeos em formato multiplataforma por dia
Governo federal investiga se incêndios florestais na região Norte são criminosos
Só neste mês, o Pará registrou quase 8.800 focos
Governo francês decide não abrir principais museus de Paris por medo de novas manifestações
O Louvre, o museu mais visitado do mundo, estará fechado amanhã (24), assim como os museus Picasso e d'Orsay
Pessoa morre e quatro ficam feridas em ataque a tiros nos arredores de Paris
Segundo testemunhas, um homem fez os disparos de dentro de um carro, de forma aleatória, contra um posto de combustíveis, um ponto de ônibus e uma praça
Previsão do Tempo: Defesa Civil de SP alerta para tempestades, principalmente no domingo (25)
Sul e parte do Centro-Oeste também merecem atenção para a quantidade de chuva neste final de semana
Ataque a tiros contra igreja cristã na Jordânia deixa sete mortos e 34 feridos
Três homens efetuaram os disparos na cidade de Karák, no momento em que era realizado um funeral
Quem tem mais de 70 anos não é obrigado a votar, mas presença vale como prova de vida para o INSS
Se o beneficiário votou, a informação é compartilhada automaticamente entre a Justiça Eleitoral e a previdência social