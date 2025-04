PM é afastado após atirar e matar um vendedor senegalês no Brás, em SP

Um policial militar foi afastado das ruas depois de atirar e matar um vendedor senegalês no Brás, centro de comércio popular de São Paulo. O ambulante atacou agentes durante uma operação para apreender mercadorias vendidas de forma irregular. Um vídeo mostra o vendedor sendo agredido com cassetetes enquanto tentava retirar um carrinho com produtos. Ele pegou uma barra de ferro, atacou os policiais militares e um dos agentes atirou no homem. Outros vendedores afastaram o senegalês do local. Ele foi atingido no abdômen e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Revoltados com a ação, dezenas de vendedores interditaram as ruas do Brás para protestar. Policiais jogaram bombas de gás lacrimogênio e dispararam tiros de bala de borracha na multidão.



