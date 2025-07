PMs da Rota suspeitos de matar investigador em São Paulo são alvos de operação da polícia

Armas, celulares e computadores foram apreendidos neste sábado (26) durante uma operação contra dois policiais militares envolvidos na morte de um investigador em São Paulo. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços: no batalhão da Rota e nas casas de Marcus Augusto Costa Mendes e Robson Santos Barreto. O agente Marcus foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!