PMs de SP são suspeitos de estuprar jovem após bloco de Carnaval

Dois policiais militares de São Paulo estão sendo investigados por um suposto estupro. Em depoimento à polícia, a vítima, de 20 anos, disse que os policiais ofereceram uma carona de Santo André a Diadema, após um bloco de Carnaval. A vítima contou ainda que foi abandonada perto de uma rodovia. Ela teria sido violentada dentro da viatura. Os agentes tiveram as prisões preventivas decretadas por abandonarem os postos de serviço sem justificativa e por descumprimento de missão, e estão no presídio Romão Gomes. Em nota, a defesa dos policiais investigados declarou que exames periciais comprovarão a inocência deles.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!