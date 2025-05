Polícia abre inquérito para investigar denúncia de racismo em tradicional escola particular de SP

Um inquérito foi aberto pela polícia para investigar denúncia de racismo e bullying dentro de uma tradicional escola particular de São Paulo, o Colégio Mackenzie. A estudante de 15 anos que tem uma bolsa de estudo foi encontrada desacordada em um banheiro da escola no dia 29 de abril. A mãe disse que desde o ano passado a filha dizia sofrer bullying e ofensas racistas. A Polícia Civil investiga o caso. O celular da estudante foi apreendido e vai passar por perícia. A estudante está em casa e não quer voltar a frequentar a escola.



