Polícia Científica tenta identificar vítimas de explosão em fábrica de dinamites em Curitiba

A polícia científica colheu material genético de familiares dos trabalhadores mortos na explosão de uma fábrica de dinamites, na região metropolitana de Curitiba. Os profissionais tentam agora identificar as nove vítimas. No dia seguinte à explosão, a fábrica deu início à limpeza de estilhaços no prédio administrativo. Familiares estiveram no local em busca dos pertences que ficaram para trás, como alianças, celulares e carros que pertenciam aos funcionários. Ao todo, nove trabalhadores morreram. Seis homens e três mulheres. Alguns moravam perto da fábrica, na cidade de Quatro Barras. Os parentes das vítimas cederam material genético à Polícia Científica para ajudar na identificação dos corpos. Os investigadores já sabem que, um minuto antes da explosão, os nove funcionários se reuniram para fazer uma oração. Três testemunhas, que presenciaram o acidente, vão ser ouvidas nos próximos dias. Uma análise preliminar dos circuitos de segurança indica que as vítimas não manipulavam artefatos no momento da explosão. A fábrica de explosivos é especializada em materiais usados em grandes obras e mineração.



