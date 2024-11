Polícia Civil de SP identifica parte dos torcedores do Palmeiras envolvidos em emboscada

A Polícia Civil de São Paulo já identificou parte dos torcedores do Palmeiras que atacaram cruzeirenses em São Paulo no fim de semana. O delegado responsável pelo caso vai pedir a prisão deles. Um integrante da Máfia Azul, José Vitor Miranda, 30 anos, morreu. Outros 17 torcedores ficaram feridos, pelo menos sete deles com traumatismo craniano.