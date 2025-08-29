Polícia de Minneapolis (EUA) atualiza para 20 número de feridos em tiroteio em escola

A polícia de Minneapolis atualizou para 20 o número de feridos em um tiroteio em uma escola. Duas crianças morreram. Centenas de pessoas foram até o local do ataque para prestar homenagens às vítimas.

Nesta quinta-feira (28), a polícia e o FBI divulgaram detalhes da investigação. A atiradora foi identificada como Robin Westman, de 23 anos, que nasceu com o nome de Robert Westman.

As autoridades também revelaram um fascínio por mentores de ataques em massa. Na cena do crime, os agentes encontraram 116 cápsulas de munição de rifle, um cartucho para revólver e outros três para espingarda. A polícia descobriu que semanas antes do ataque, a atiradora foi até a capela que ficava na escola para estudar a melhor forma de surpreender as vítimas e chegou a desenhar o local. Segundo os investigadores, o plano era entrar pela porta da frente, mas a passagem estava trancada, o que evitou uma tragédia ainda maior.

Com o acesso impedido, os tiros foram disparados pelas janelas. Duas crianças morreram: uma de oito e outra de dez anos. Este menino conta que foi salvo pelo amigo, que se deitou em cima dele, mas acabou baleado.

