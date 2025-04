Polícia de SP investiga morte de estudante de mestrado da USP

A Polícia de São Paulo investiga a morte de uma estudante de mestrado da USP. Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, estava desaparecida desde domingo (13). O corpo dela foi encontrado dentro de um estacionamento com capacidade para 200 veículos que funciona em épocas de jogos do Corinthians. Ele fica a cerca de um quilômetro e meio do terminal de ônibus do metrô Itaquera, local onde Bruna fez o último contato com a mãe. Ela passou o domingo (13) com o namorado no Butantã, na zona oeste. Enquanto voltava para casa, Bruna pediu dinheiro para o namorado, para que pedisse um carro de aplicativo. Ele transferiu a quantia, mas ela não foi mais vista. O corpo foi reconhecido nesta sexta-feira (18) pelos familiares da estudante. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime.



