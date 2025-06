Polícia de SP prende mais de 1,1 mil foragidos nos primeiros meses de funcionamento do Smart Sampa

São Paulo registrou mais de 61 mil furtos nos três primeiros meses de 2025, o maior número para o período desde 2001. Os celulares seguem como alvo principal dos criminosos, com mais de 500 casos por dia só na capital no ano passado. Para tentar frear essa onda, a cidade conta com mais de 31 mil câmeras do programa Smart Sampa, que usa reconhecimento facial para identificar suspeitos. Segundo a prefeitura, entre novembro de 2024 e maio de 2025, o sistema ajudou na prisão de 1.153 foragidos, incluindo acusados de estupro, homicídio, tráfico e roubo.



