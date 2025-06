Polícia de SP recupera carga roubada de canetas emagrecedoras e medicamentos

O roubo de canetas emagrecedoras dobrou no Brasil em um ano. E esse é um tipo de crime que não para de crescer. Em São Paulo, a polícia recuperou nesta quinta (19) uma carga roubada de uma farmácia. As canetas injetáveis foram encontradas dentro de uma geladeira em uma casa em Cotia, na Grande SP, depois de uma denúncia anônima. Também foram localizados medicamentos tarja preta, que só podem ser vendidos com receitas controladas, cartões bancários e documentos das vítimas que estavam no estabelecimento. Placas adulteradas de veículos também foram apreendidas.



