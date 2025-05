Polícia descobre esquema de legalização de veículos roubados

Foram presas, nesta quarta-feira (7), 17 pessoas que integram um grupo que invade contas no portal gov.br. A organização usava dados para vender veículos clonados em pelo menos três estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Durante a investigação, a polícia descobriu pelo menos quatro fraudes cometidas pela organização criminosa em menos de um ano, totalizando cerca de R$ 400 mil de prejuízo para as vítimas. Entre os alvos das prisões, seis deles já estavam no sistema prisional antes da operação, incluindo o homem apontado como líder do esquema.



