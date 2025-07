Polícia descobre que Comando Vermelho e PCC usam a mesma rota para o tráfico de drogas e armas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que Comando Vermelho e o PCC usam a mesma rota para o tráfico de drogas e armas. Um homem - apontado como o principal responsável por lavar o dinheiro do tráfico de drogas para a facção carioca - foi preso hoje (3). Gustavo Miranda de Jesus foi detido na Pavuna, zona norte do Rio. Ele é apontado pela polícia como um dos operadores financeiros do Comando Vermelho. Estima-se que ele tenha lavado mais de R$ 250 milhões do tráfico de drogas. A outra prisão aconteceu em Taubaté, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, Ana Lúcia Ferreira é responsável por articular a rota do tráfico de drogas e armas para a facção carioca.



