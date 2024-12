Polícia do RJ apreende arma de guerra com capacidade de explodir tanques e aeronaves

No Rio de Janeiro, a polícia apreendeu uma arma de guerra com capacidade de explodir tanques e até aeronaves. O armamento usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos estava em um apartamento em Jacarepaguá. O suspeito de manter em casa a arma antitanque ainda será ouvido. A arma foi encaminhada para a perícia técnica. Agora, a polícia quer saber se o armamento teria conexão com organizações criminosas.