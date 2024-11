Polícia do RJ faz operação contra facção que aplica golpe do falso sequestro de dentro de presídios

Nesta terça (22), a polícia do Rio de Janeiro fez uma grande operação contra uma facção criminosa que aplica o golpe do falso sequestro de dentro dos presídios. O grupo faz centenas de vítimas todos os dias e movimentou R$ 70 milhões em apenas dois anos. Segundo as investigações, os criminosos fazem parte de uma facção chamada Povo de Israel, hoje com 18 mil integrantes. A maioria do grupo é formada por estupradores e pedófilos, que não são aceitos em outras facções.