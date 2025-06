Polícia do RJ prende dez pessoas por aplicar golpes em idosos

Dez pessoas foram presas no Rio de Janeiro por aplicar golpes em idosos. O grupo criminoso ligava para as vítimas de uma central telefônica montada para cometer os crimes. As pessoas, que foram presas em flagrante, se apresentavam às vítimas como funcionários de uma instituição bancária. Os alvos preferenciais eram idosos, aposentados ou pensionistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!