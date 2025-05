Polícia e MP desarticulam quadrilha que extorquia e ameaçava comerciantes no RJ

A polícia e o Ministério Público desarticularam uma quadrilha que extorquia dinheiro e ameaçava comerciantes, no maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro. Nove suspeitos foram presos. Entre eles, estão um advogado, um policial civil aposentado e um agente penitenciário. O homem apontado como chefe da quadrilha foi preso em Fortaleza, com o apoio da polícia do Ceará. As investigações apontam que a quadrilha atuava na região do maior comércio popular do Rio, desde 2019. E teria movimentado, R$ 7 milhões no período.



