Polícia encontra lista com endereços de vítimas de furtos em SP

Dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a residências foram presos na zona leste de São Paulo. Com eles, a polícia encontrou uma lista com 40 endereços e anotações sobre as vitimas, como telefones, modelos de carros e detalhes da rotina.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!