Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Polícia encontra lista com endereços de vítimas de furtos em SP

As informações estavam com integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a residências

JR na TV|Do R7

Dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a residências foram presos na zona leste de São Paulo. Com eles, a polícia encontrou uma lista com 40 endereços e anotações sobre as vitimas, como telefones, modelos de carros e detalhes da rotina.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record
  • furto
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.