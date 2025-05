Polícia faz blitz em SP para autuar caminhoneiros que alteram características dos veículos

A Polícia Rodoviária Estadual fez uma blitz em São Paulo para autuar caminhoneiros que alteram as características originais do veículo, o que pode aumentar a gravidade de acidentes. A elevação da carroceria a uma altura acima do limite permitido está entre as infrações que apresentam maior risco. O limite previsto por lei para alterar a altura da carroceria é de três centímetros e meio, desde que tenha autorização do órgão de trânsito. Quando a fiscalização constata uma modificação acima do permitido, o proprietário do veículo é autuado e notificado a regularizar a mudança em até um mês, sob pena de ter o documento bloqueado.



