Polícia faz buscas pelos suspeitos da morte de médica da Marinha no Rio

Nesta quarta (12), a Polícia Civil fez buscas pelos suspeitos de envolvimento na morte de uma médica da Marinha, atingida por um tiro dentro do Hospital Naval no Rio, em dezembro de 2024. Um dos alvos foi Iuri Machado Ribeiro, apontado como segurança do tráfico. A operação aconteceu no mesmo dia em que a cidade registrou mais uma vítima de bala perdida. O disparo atingiu uma mulher que deixava o filho em uma escola em Quintino, na zona norte do Rio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!