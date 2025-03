Polícia investiga atropelamento de norte-americano encontrado morto sem documentos no RJ

No Rio de Janeiro, a polícia investiga o atropelamento de um americano que também tem cidadania brasileira. Ele foi encontrado morto, sem documentos, na Baixada Fluminense. Sam Louis Blinder, de 34 anos, estava hospedado na zona sul para passar o Carnaval. O corpo dele foi encontrado sem identificação no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, a cerca de 35 quilômetros da última localização registrada em vídeo. O turista chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Imagens de câmeras de segurança, analisadas pela polícia, mostram que Sam estava sozinho e se desequilibrou ao tentar pular a grade de divisão das pistas. O motorista não parou para prestar socorro e agora é procurado.



