Polícia investiga esquema ilegal de compra de armas em Goiás

A Polícia Federal investiga um esquema ilegal de compra e revenda de armas que operava em vários estados do Brasil e abastecia facções criminosas. A apuração começou após a prisão de um homem em Goiânia (GO), em julho do ano passado. Ele transportava pistolas e dez fuzis russos AK-47 com destino ao Rio de Janeiro. Durante a operação, a PF cumpriu 22 mandados de busca em Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em um dos endereços, foi encontrado um fuzil banhado a ouro, além de imóveis simples que levantaram a suspeita do uso de laranjas para disfarçar os verdadeiros responsáveis.



