Polícia investiga morte de jovem que foi eletrocutado em pesqueiro de Goiânia

A polícia investiga a morte de um jovem que foi eletrocutado em um pesqueiro em Goiânia (GO). A vítima sofreu uma descarga elétrica ao tocar na estrutura metálica de uma tenda. Matheus Rodrigues Vaz, de 20 anos, estava com o irmão mais novo, de 10, que percebeu que ele levava um choque. Ele tentou ajudar e também foi atingido pela descarga. O jovem foi socorrido, mas morreu no hospital. No ano passado, 759 pessoas morreram eletrocutadas no Brasil. Um aumento de mais de 12% em relação ao ano anterior.



