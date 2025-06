Polícia ouve organizadores do evento de motocicleta do qual participou empresário morto em SP

A investigação que busca identificar o assassino do empresário Adalberto Junior ouviu nesta segunda-feira (09) os organizadores do evento. O corpo dele foi encontrado na semana passada após quatro dias desaparecido. Nesta semana mais pessoas devem ser prestar depoimentos para ajudar entender os últimos momentos da vida de Adalberto. O operário que encontrou o corpo do empresário dentro do buraco de uma obra, no Autódromo de Interlagos, falou com exclusividade com o jornalista Roberto Cabrini. O sangue no carro de Adalberto está sendo analisado para saber de quem seria já que previamente o laudo da morte apontou que não havia sinais de violência no corpo.



