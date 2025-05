Polícia prende 11 suspeitos de integrar quadrilha que atacava caminhões na rodovia Régis Bittencourt

Onze suspeitos de integrar uma quadrilha que atacava caminhões na rodovia Régis Bittencourt, que liga Curitiba e São Paulo, foram presos. A câmera de segurança de um veículo flagrou um roubo. As investigações começaram em outubro do ano passado, quando um falso roubo de carga foi denunciado à polícia. Na época, os agentes descobriram que o próprio motorista do caminhão foi aliciado pelos assaltantes e participou do crime. Em Santa Teresa do Oeste, no interior do Paraná, uma carreta que havia sido roubada foi recuperada em uma outra operação. Um homem foi encontrado baleado perto do veículo que transportava aparelhos eletrônicos.



