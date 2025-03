Polícia prende 14 suspeitos de ajudar na fuga de detentos da Penitenciária de Mossoró (RN), em 2024

A Polícia Federal prendeu 14 integrantes do Comando Vermelho, suspeitos de auxiliar na fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no ano passado. Foram expedidos 27 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro. A Justiça determinou, ainda, o bloqueio de R$ 22 milhões de contas bancárias.



