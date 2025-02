Polícia prende caminhoneiro que provocou acidente com pelo menos 12 estudantes mortos em SP

Na madrugada desta sexta (21), um ônibus foi atingido na lateral por um caminhão entre as cidades Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior de São Paulo. 12 jovens morreram, e outros 17 estudantes e o motorista do ônibus ficaram feridos. As vítimas voltavam da universidade e, para muitas, esta era a primeira semana de aula. O caminhoneiro que provocou o acidente foi preso pela polícia. Logo depois do acidente, ele tentou fugir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!