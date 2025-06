Polícia prende dois suspeitos de roubar uma casa de câmbio em shopping do RJ

A polícia prendeu dois suspeitos de roubar uma casa de câmbio em um shopping, no Rio de Janeiro. Para não serem notados, os assaltantes usaram máscaras e se infiltraram num evento de fantasias, que acontecia no local. Diante da desconfiança, a polícia procurou a lista de pessoas que já tinham trabalhado no estabelecimento. Ao analisar vídeos antigos, os agentes conseguiram encontrar uma semelhança física entre um ex-funcionário e o suspeito que aparece nas imagens.



