Polícia prende integrantes de quadrilha que roubava celulares e ligava para as vítimas em seguida

Uma quadrilha especializada em furto de celulares e fraudes financeiras foi alvo de uma operação no Pará. Seis suspeitos foram presos. Vários celulares recuperados e servirão de base para a continuidade da investigação. O furto do celular era a primeira parte da ação dos criminosos. Dias depois, as vítimas recebiam ligações de uma suposta central telefônica, que informava que o aparelho havia sido encontrado, mas que era preciso informar a senha de desbloqueio para recuperá-lo. Uma das vítimas teve um prejuízo de mais de R$ 500 mil. De acordo com a investigação, os criminosos agiam em várias regiões do país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!