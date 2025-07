Polícia prende membros de quadrilha de roubo de cargas que atuava em rodovias de SP

Cinco pessoas foram presas em uma operação contra o roubo de cargas, em São Paulo. A quadrilha atuava em rodovias que dão acesso ao Porto de Santos, e era monitorada há mais de um mês. A investigação levou a polícia a sete endereços em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Os cinco suspeitos presos teriam ligações com a facção uma criminosa que atua no roubo e distribuição de bebidas. Os advogados não foram localizados. Além de abastecer os bailes funk da região, as cargas roubadas eram usadas pela facção para financiar atividades criminosas, ampliar pontos de tráfico e fortalecer a presença do grupo em bairros de Diadema. A polícia ainda procura dois suspeitos que conseguiram fugir durante a operação.



