Polícia prende quatro suspeitos durante operação que demoliu o chamado ‘resort do tráfico’ no RJ

Quatro suspeitos foram presos durante uma operação que demoliu o chamado ''resort do tráfico'' no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. A investigação apontou que a mansão, que tinha até um lago artificial, foi construída a mando de um dos criminosos mais procurados do estado. Segundo a investigação, o resort construído em uma área de preservação ambiental, servia de base operacional e esconderijo de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o ''Peixão'', chefe da segunda maior facção criminosa do estado. Durante a operação, cinco estações de trem foram fechadas e dez escolas da rede municipal suspenderam as atividades. Os policiais ainda desmontaram, na região, um provedor clandestino de internet, comandado pelo tráfico.



