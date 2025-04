Polícia prende sete suspeitos de integrar quadrilha que assalta imóveis de luxo no RJ

Sete pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que assalta imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro. O grupo teria se aliado a traficantes de uma comunidade para planejar e executar os roubos. Os policiais foram às ruas ainda de madrugada para fazer buscas em mais de 20 endereços. Cinco pessoas foram presas em São Paulo. Dois suspeitos estavam em Taboão da Serra, região metropolitana. Segundo a polícia, a dupla fazia parte de uma quadrilha que viajava ao Rio para roubar imóveis de alto padrão. As investigações começaram no ano passado com a prisão de um taxista que ajudava o grupo.



