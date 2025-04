Polícia prende suspeitas de dar golpe em idosos para abrir contas digitais

Duas mulheres foram presas suspeitas de aplicarem golpes em idosos na capital paulista. Elas se passavam por agentes de saúde e, segundo a polícia, o objetivo delas era tirar fotos para abrirem contas digitais. Um casal de aposentados recebeu a ligação de uma mulher que dizia ser assistente social. O telefonema não despertou a desconfiança da idosa, porque o marido está na fila do SUS para colocação de um marcapasso. Dias depois, duas falsas assistentes sociais foram até o endereço do casal. Elas usavam crachás e pretendiam preencher uma ficha médica do paciente, mas o que elas mais queriam era fazer a biometria da vítima. Desconfiado, o casal chamou a polícia e as duas falsas assistentes sociais foram presas em flagrante. Até agora, seis pessoas registraram queixa na delegacia.



