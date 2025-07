Polícia prende suspeito de facilitar o maior ataque hacker a bancos no Brasil

João Nazareno Roque, de 48 anos, foi preso na zona norte de São Paulo acusado de facilitar o maior ataque hacker já registrado contra o sistema financeiro brasileiro. Segundo a Polícia Civil, ele era funcionário de uma empresa de tecnologia e forneceu aos criminosos senhas e informações sobre a estrutura do local em troca de R$ 15 mil. A C&M atua como intermediária entre bancos de pequeno porte e o Banco Central. Com os dados repassados, os hackers conseguiram desviar mais de R$ 800 milhões via Pix em poucas horas, sendo R$ 541 milhões apenas da BMP, uma das instituições afetadas. O caso está sob investigação e a polícia busca outros envolvidos no esquema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!