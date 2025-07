Polícia prende suspeitos de hackear empresas de tecnologia e recupera R$ 5 milhões

Policiais do Deic prenderam três pessoas por furto e associação criminosa. Os envolvidos criaram uma empresa para poder realizar as fraudes. A ação aconteceu na segunda-feira (28). A equipe recolheu dois notebooks e quatro celulares pertencentes aos detidos. Os agentes, além dos três mandados de prisões, também cumpriram três mandados de busca e apreensão. As apurações revelaram que os detidos conseguiram invadir o sistema operacional de uma empresa de recebíveis e pagamentos.



