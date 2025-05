Polícia prende um dos mais importantes chefes da maior facção criminosa do Brasil

A polícia prendeu um dos mais importantes chefes da maior facção criminosa do país. O homem era responsável por coordenar a distribuição de drogas no estado de São Paulo. Um dos chefes do PCC estava escondido em um apartamento na Zona Leste da capital. Marcelo Lúcio Paulino, conhecido como Maguegue, coordenava o recebimento, processamento e distribuição de drogas para a facção no estado. Marcelo Lúcio Paulino já foi preso 11 vezes por tráfico de drogas, roubo, sequestro e formação de quadrilha. Também é acusado de ter organizado uma rebelião de dentro da prisão. Marcelo estava foragido desde 2017, ano em que foi condenado por tráfico.



