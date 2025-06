Polícia procura atirador que matou deputada e feriu senador em ataques nos EUA

Nos Estados Unidos, forças federais e estaduais participam das buscas pelo homem que atirou contra dois políticos democratas do estado de Minessota durante a madrugada. A deputada estadual Melissa Hortman morreu no local e o senador John Hoffman segue internado após passar por cirurgia. Segundo as autoridades, um homem identificado como Vance Boelter, de 57 anos, teria se passado por um policial para se aproximar de Melissa e do marido dela. Os dois foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Vance Boelter também teria invadido a casa e atacado o senador John Hoffman e a esposa. Os dois se recuperam em um hospital da região. O FBI foi acionado para ajudar nas investigações e o governador do estado de Minessota, o Democrata Tim Walz, disse que o atentado teve “clara motivação política”.



