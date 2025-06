Polícia procura pelo filho de um dos fundadores do Comando Vermelho no RJ

A polícia procura pelo filho de um dos fundadores do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O suspeito ainda não foi encontrado, mas sete pessoas foram presas em flagrante e dois adolescentes apreendidos na operação. Os agentes estiveram em mais de 100 endereços ligados ao Comando Vermelho. O alvo principal da ação era o traficante Everton Conceição, conhecido como ''Popeye''. Ele é filho de Orlando da Conceição, o ''Orlando Jogador'', um dos fundadores da facção criminosa, morto nos anos 1990. Everton e outros três alvos de mandados de prisão não foram encontrados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!