Polícia procura por suspeitos de participar do assassinato de vendedor ambulante em comunidade no RJ

A polícia procura por cinco suspeitos que participaram do assassinato um vendedor ambulante em uma comunidade no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a vítima teria sido condenada pelo tribunal do crime depois de ter encontrado na rua e usado um cartão de débito de uma moradora. Na chegada à casa de um dos suspeitos, houve confronto. Apesar do cerco policial, ele conseguiu escapar.