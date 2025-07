Polícia realiza operação contra o maior ferro velho ilegal da zona norte do Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro realizou, nesta quinta-feira (17), uma operação contra o maior ferro-velho ilegal da zona norte do RJ. Os donos do local tinham a proteção de traficantes. 15 suspeitos foram presos. As investigações começaram em dezembro de 2024, depois de um grande furto de fios dos trens da cidade. Na ação desta quinta-feira, sete veículos foram recuperados



