Polícia tenta identificar assassino de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos em SP

Uma operação da Polícia Civil tenta identificar quem é o assassino do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no fim de maio. A empresa de segurança do evento teria escondido o nome de alguns prestadores de serviço. Quatro pessoas são investigadas. A busca ocorreu em cinco endereços diferentes: na empresa de segurança e nas casas de quatro pessoas, que trabalharam no evento de motociclismo. Os investigadores apreenderam cinco notebooks, sete celulares e ainda munições que pertenciam a um dos investigados. O homem chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. Ele era um dos chefes de segurança do evento, é lutador de jiu-jitsu e, segundo a polícia, tem antecedentes criminais. O funcionário faltou no dia seguinte ao desaparecimento do empresário.



