Polícia vai investigar queda do muro que matou três operários na Baixada Fluminense

Nesta sexta (25), parentes dos três operários mortos foram ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu (RJ) para reconhecer os corpos. As vítimas prestavam serviço para a Companhia de Águas e Esgotos do Rio, a Cedae, e trabalhavam na construção de uma nova unidade da estação de tratamento do Guandu. A forte ventania desta quinta (24) derrubou um muro da obra e provocou as mortes.